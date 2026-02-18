David De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina di Conference League. Ma, con tutto il rispetto per l'impegno europeo, il mirino viola è puntato in questo senso più sul campionato e sul derby contro il Pisa, in programma lunedì 23.
Il portiere spagnolo, vittima di una sublussazione al terzo dito di una mano, non è certo di recuperare per la fondamentale sfida salvezza del Franchi. E naturalmente si tratta di un grattacapo per la Fiorentina e per Paolo Vanoli, che hanno nello spagnolo uno dei pilastri dell'undici titolare.
Chi giocherebbe al posto di De Gea nel caso l'ex Manchester United non recuperasse in tempo? Chi è cioè il secondo portiere della Fiorentina e chi è invece il terzo?