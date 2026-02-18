Goal.com
De Gea Christensen LezzeriniGetty Images
Stefano Silvestri

Chi è il secondo portiere e chi è il terzo portiere della Fiorentina: Christensen e Lezzerini, chi sostituirebbe De Gea contro il Pisa

Lo spagnolo ha rimediato un infortunio a una mano contro il Como e rischia di mettere in difficoltà la Fiorentina: ma chi giocherebbe tra i pali viola in caso di sua assenza contro il Pisa?

David De Gea salta Jagiellonia-Fiorentina di Conference League. Ma, con tutto il rispetto per l'impegno europeo, il mirino viola è puntato in questo senso più sul campionato e sul derby contro il Pisa, in programma lunedì 23.

Il portiere spagnolo, vittima di una sublussazione al terzo dito di una mano, non è certo di recuperare per la fondamentale sfida salvezza del Franchi. E naturalmente si tratta di un grattacapo per la Fiorentina e per Paolo Vanoli, che hanno nello spagnolo uno dei pilastri dell'undici titolare.

Chi giocherebbe al posto di De Gea nel caso l'ex Manchester United non recuperasse in tempo? Chi è cioè il secondo portiere della Fiorentina e chi è invece il terzo?

  • CHI È IL SECONDO PORTIERE DELLA FIORENTINA

    ll secondo portiere della Fiorentina è Oliver Christensen. Almeno in linea teorica toccherà dunque a lui sostituire De Gea contro il Pisa, nel caso l'ex giocatore del Manchester United non riuscisse a rimettersi in tempo a disposizione di Vanoli.

    Il danese è alla Fiorentina dal 2023, ma in questo lasso di tempo ha giocato pochissimo. Prima ha fatto il vice di Terracciano, poi dello stesso De Gea. Fino ad andarsene in prestito alla Salernitana e allo Sturm Graz, avventura quest'ultima interrotta a gennaio con tanto di ritorno a Firenze.

    Christensen ha giocato una sola volta in questa stagione con la maglia della Fiorentina: contro il Como in Coppa Italia, gara che ha segnato l'eliminazione della formazione di Vanoli dalla competizione.

  • CHI È IL TERZO PORTIERE DELLA FIORENTINA

    Per quanto riguarda il terzo portiere, si tratta di Luca Lezzerini. Classe 1995, è tornato nell'estate del 2025 alla Fiorentina dopo aver giocato nelle sue giovanili e averla lasciata una prima volta nel 2017, per andare a indossare le maglie di Avellino, Venezia e Brescia.

    "Ho avuto anche altre proposte, ma nella mia testa c'era una sola speranza: tornare qui - diceva Lezzerini in estate, al momento del ritorno a Firenze - Domani sarà il giorno della presentazione, ho già i brividi".

    Lezzerini non è mai sceso in campo in questa stagione con la maglia della Fiorentina. In generale ha collezionato quattro presenze con i viola nel corso della propria carriera, tra il 2015 e il 2017.

  • CHI GIOCA CONTRO LO JAGIELLONIA

    A difendere i pali della Fiorentina contro la Jagiellonia, nella gara d'andata degli spareggi di Conference League in programma giovedì sera, sarà proprio Lezzerini. Il motivo è semplice: il collega Christensen non è stato inserito nella lista UEFA viola per la seconda fase della competizione.

    Per Lezzerini si tratterà dell'esordio in Conference League, non in una competizione europea: nel proprio curriculum vanta infatti una presenza in Europa League ai tempi della sua prima esperienza con la Fiorentina.

  • CHI GIOCHEREBBE CONTRO IL PISA

    Lezzerini spera di convincere Vanoli e tenersi stretta la maglia da titolare, ovviamente nel caso in cui De Gea non recuperi per la partita contro il Pisa. Ma le gerarchie dicono, come detto, che formalmente il secondo alle spalle dello spagnolo è Christensen.

    Proprio lui, dunque, dovrebbe sostituire De Gea contro il Pisa in caso di assenza di quest'ultimo. Anche se, naturalmente, la Fiorentina spera che il titolare possa recuperare in tempo e scendere in campo già lunedì.

