Per quanto riguarda il terzo portiere, si tratta di Luca Lezzerini. Classe 1995, è tornato nell'estate del 2025 alla Fiorentina dopo aver giocato nelle sue giovanili e averla lasciata una prima volta nel 2017, per andare a indossare le maglie di Avellino, Venezia e Brescia.

"Ho avuto anche altre proposte, ma nella mia testa c'era una sola speranza: tornare qui - diceva Lezzerini in estate, al momento del ritorno a Firenze - Domani sarà il giorno della presentazione, ho già i brividi".

Lezzerini non è mai sceso in campo in questa stagione con la maglia della Fiorentina. In generale ha collezionato quattro presenze con i viola nel corso della propria carriera, tra il 2015 e il 2017.