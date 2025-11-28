Chi schierare al Fantacalcio nella 13ª giornata di Serie A: tutti i consigli

CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Scamacca, De Ketelaere, Kean, Gudmundsson

SCONSIGLIATI: DA EVITARE - De Roon, Piccoli

Scamacca è il preferito di Palladino in attacco e a Napoli si è finalmente bloccato. Un altro +3 è possibile. Fiducia a De Ketelaere, da schierare senza paura. Kean sta bene, ha avuto sfortuna e ha solo bisogno di sbloccarsi. Gudmundsson da centrocampista si può rischiare, soprattutto in ottica rigori.

De Roon non è più un titolarissimo e potete lasciarlo fuori. Piccoli verso la panchina, non dà alcuna certezza al fanta.