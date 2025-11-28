Chi schierare al Fantacalcio nella 13ª giornata di Serie A: tutti i consigli
COMO-SASSUOLO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Rodriguez, Da Cunha, Pinamonti, Kone
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Morata, Laurienté
Difese non sempre solide e attacchi che divertono, Jesus Rodriguez in questa partita va messo come terzo slot. Da Cunha ancora a secco di bonus, ma è reduce da un 7 e questa potrebbe essere la giornata buona. Pinamonti in trasferta è una sentenza (4 goal su 4 fuori casa), Koné scommessa per il centrocampo, prende sempre buoni voti.
Morata è una causa persa al momento, anche se dovesse giocare titolare è meglio tenerlo fuori. Laurienté è reduce da due panchine consecutive, si può schierare di meglio.
GENOA-VERONA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Colombo, Thorsby, Giovane, Gagliardini
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Vitinha, Frese
Colombo e Thorsby sono i giocatori che più hanno beneficiato dell'arrivo di De Rossi. Adesso diventano schierabili al fanta. Giovane in forma, insistete su di lui come terzo slot. Gagliardini scommessa da leghe numerose per il centrocampo.
Non fatevi ingannare dal goal di Vitinha a Cagliari, rimane un attaccante sul quale fare poco affidamento. Media voto disastroso per Frese, meglio tenerlo in panchina.
PARMA-UDINESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bernabé, Valeri, Atta, Zaniolo
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Cutrone, Davis
Bernabé è reduce da due goal consecutivi in casa e col nuovo ruolo può esaltarsi. Valeri pronto a tornare titolare e con un +1, Atta non porta bonus da un po' ma prende sempre voti alti e vale la pena riproporlo. Zaniolo da +3 in partite così.
Cutrone tanto sacrificio ma poca sostanza al fanta. Davis non segna da troppo tempo, in questo momento è assolutamente panchinabile.
JUVENTUS-CAGLIARI
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kostic, Conceicao, Esposito, Felici
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - David, Folorunsho
Kostic in questo momento non si toglie, va sfruttato e schierato. Conceicao non è certo di giocare dal 1', ma come jolly vale la pena consideralo, anche a gara in corso. Esposito e Felici possono far male alla difesa della Juventus, specie il secondo come centrocampista è una scommessina interessante.
Il goal in Champions non cambia più di tanto lo status di David, parte dietro Vlahovic e non è una prima opzione. Folorunsho ancora a secco di bonus, poco appeal al fanta a parte la titolarità.
MILAN-LAZIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nkunku, Rabiot, Isaksen, Basic
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Estupinan, Dia
Con Pulisic out, l'occasione per Nkunku si può provare a sfruttare. Ora o mai più. Rabiot è tornato alla grande e in questa partita ispira bonus. Isaksen può impattare a San Siro, da centrocampista si schiera. Basic reduce da un assist, possibile intuizione.
Estupinan ha ormai perso il posto, non consideratelo. Dia non vale uno slot in attacco.
LECCE-TORINO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Sottil, Berisha, Vlasic, Zapata
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Stulic, Ngonge
Sotti quello che ispira di più nel tridnete del Lecce da centrocampista. Berisha è sempre un sì, occhio ai piazzati. Vlasic da rigorista si mette a prescindere, a Zapata si può dare finalmente un'occasione.
Stulic è una causa persa, inutile insistere in questo momento. Ngonge molto male in termini di bonus, potete tenerlo fuori in attacco.
PISA-INTER
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nzola, Touré, Barella, Pio Esposito
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Tramoni, Sucic
Nzola ha già segnato a Napoli e Milan, inoltre è rigorista. Fiducia come terzo slot. Touré sempre approvato, praticamente mai sotto la sufficienza. Barella in calo? Sì, ma non pensate di lasciarlo fuori. Bonus in vista in una partita così. Pio Esposito da mettere a prescindere in ottica turnover.
Non fatevi ingolosire da Tramoni, mentre Sucic rischia di rimanere fuori col ritorno di Mkhitaryan e comunque ha portato un solo bonus nelle ultime 7.
ATALANTA-FIORENTINA
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Scamacca, De Ketelaere, Kean, Gudmundsson
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - De Roon, Piccoli
Scamacca è il preferito di Palladino in attacco e a Napoli si è finalmente bloccato. Un altro +3 è possibile. Fiducia a De Ketelaere, da schierare senza paura. Kean sta bene, ha avuto sfortuna e ha solo bisogno di sbloccarsi. Gudmundsson da centrocampista si può rischiare, soprattutto in ottica rigori.
De Roon non è più un titolarissimo e potete lasciarlo fuori. Piccoli verso la panchina, non dà alcuna certezza al fanta.
ROMA-NAPOLI
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Soulé, Koné, Hojlund, Politano
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ferguson, Lang
Soulé si mette, punto. Non abbiate dubbi. Koné ha una media voto impressionante, gli manca solo il bonus e non è detto che non possa arrivare. Hojlund ha un po' frenato, ma l'Olimpico è uno stadio che lo ispira. Torna Politano titolare e va schierato.
Ferguson e Lang potrebbero riavere hype dopo i goal segnati, ora non aspettatevi sfracelli, specie in una partita del genere che sarà tirata.
BOLOGNA-CREMONESE
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Odgaard, Castro, Bonazzoli, Vazquez
SCONSIGLIATI: DA EVITARE - Ferguson, Payero
Partita da +3 per Odgaard, non lasciatelo fuori. Castro è un enorme sì, via libera in questa giornata. Bonazzoli meglio in trasferta che in casa, in leghe numerose è approvato. Così come Vazquez, specie da centrocampista, anche quando entra dalla panchina può portare bonus.
Ferguson tra titolarità mai certa e zero bonus non è più una prima opzione. Payero sta collezionando fin troppi malus.
