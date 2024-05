Chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco? De Zerbi, Flick e Xavi in corsa

Il club ha analizzato il profilo dell'allenatore italiano: clausola da 12 milioni per liberarlo dal Brighton. Ipotesi Xavi se lascia il Barcellona.

Chi sarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco? Il nome del successore di Thomas Tuchel resta avvolto nel mistero. Il club bavarese continua la ricerca del nuovo tecnico e studia fvari profili.

“L'accordo di febbraio resta, non abbiamo trovato un'intesa per un'ulteriore collaborazione”.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Hoffenheim, Tuchel ha confermato che dirà addio al Bayern Monaco al termine della stagione.

La mancata conferma dell’ex Borussia Dortmund, Chelsea e PSG è solo l’ultimo no in ordine cronologico dopo Julian Nagelsmann, Unai Emery, Xabi Alonso, Ralf Rangnick e Zinedine Zidane e Oliver Glasner, bloccato dal Crystal Palace.

Tra i nomi ancora in corsa c’è quello di Roberto De Zerbi, che è nel mirino della dirigenza e continua ad essere in lizza per la panchina della semifinalista dell’edizione in corso di Champions League.

Quello del tecnico bresciano non è, però, l’unico nome in corsa per il dopo Tuchel, con il direttore sportivo Max Eberl che sta lavorando per individuare il prossimo tecnico del Bayern.