Chi sarà il nuovo allenatore della Roma dopo Juric? Mancini, il ritorno di De Rossi e tutte le ipotesi per la panchina giallorossa

Dopo l’esonero di Ivan Juric, la Roma è alla ricerca di un allenatore al quale affidare la squadra: le possibili opzioni per i giallorossi.

Appena cinquantatré giorni: tanto è durata l’avventura di Ivan Juric sulla panchina della Roma.

Meno di due mesi scanditi da dodici partite complessive, delle quali solo quattro vinte, qualche tonfo clamoroso e la sensazione di non riuscire a rimettere in carreggiata una squadra che, non solo non è riuscita ad assimilare il suo calcio, ma che ha deluso al punto di finire nel mirino dei suoi stessi tifosi.

L’esonero del tecnico croato, subito dopo la sconfitta patita contro il Bologna, libera così una panchina che, nonostante tutto, resta una delle più ambite della Serie A.

Come confermato dal comunicato con il quale è stata annunciata la separazione da Juric, la ‘ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica’ e già iniziata e dunque non resta che attendere la decisione definitiva del club capitolino.

Ma chi sarà il prossimo allenatore della Roma? Nel corso delle ultime settimane sono stati tanti i tecnici accostati alla panchina giallorossa e tante le soluzioni ipotizzate.