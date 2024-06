Palladino sembra voler lasciare la panchina del Monza, Galliani valuta il sostituto: tra i nomi anche due ex giocatori del suo Milan.

Sono ancora tante le panchine non ufficialmente assegnate nella Serie A 2024/25, tra queste c'è anche quella del Monza.

La società è ovviamente soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi due anni da Raffaele Palladino, ma il tecnico è molto richiesto sul mercato e potrebbe decidere di provare una nuova avventura.

In quel caso, ovviamente, Adriano Galliani non si farà trovare impreparato e secondo 'Sky Sport' starebbe valutando vari nomi per la panchina del Monza.