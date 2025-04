Chi recupera nel Bayern e chi gioca contro l'Inter: Kane, Goretzka, Musiala, Neuer, Davies, Upamecano, Coman, la situazione degli infortunati

Giorni complicatissimi per i bavaresi in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League: chi sarà disponibile contro l'Inter?

La domanda principale che in Germania si fanno in vista della partita in programma martedì sera contro l'Inter è praticamente sempre la stessa ormai da giorni: ma alla fine chi recupera nel Bayern?

Domanda non banale, perché gli acciaccati sono decisamente tanti. Così come sono più di uno sia gli indisponibili certi che quelli possibili. Un bel grattacapo per l'allenatore, Vincent Kompany, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League.

Da Kane a Goretzka, da Musiala a Davies, passando per Neuer: chi recupera dunque nel Bayern, e chi potrà di conseguenza scendere in campo nella partita dell'Allianz Arena contro l'Inter?