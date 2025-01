Chi prende il Napoli per sostituire Kvaratskhelia: Zhegrova, Chiesa, Frattesi e tutti i nomi seguiti dagli azzurri

I nomi dei possibili sostituti di Kvaratskhelia al Napoli a gennaio, tra i profili seguiti anche Federico Chiesa e Davide Frattesi.

Kvaratskhelia e il Napoli non sono mai stati così lontani. Il georgiano è tornato nel mirino del PSG, che sarebbe pronto ad affondare il colpo già a gennaio.

De Laurentiis, come sempre, non è disposto a fare sconti e per cedere Kvara pretende almeno 80 milioni di euro cash.

Cifra che poi verrebbe in gran parte reinvestita sul mercato per regalare a Conte i rinforzi necessari nella corsa Scudetto.

Quasi certamente un esterno come Kvaratskhelia, ma forse anche una mezzala di inserimento. Ruolo scoperto attualmente nella rosa del Napoli.