'Chi non è aggressivo non esiste': la frase nell'allenamento della Juventus è già diventata virale e di moda

Da dove arriva la frase che sta spopolando sui social negli ultimi giorni? Tutto parte da un video della Juventus, con Thuram e Colinet.

Per molti è una frase machista, altri l'hanno già resa parte integrante di video motivazionali. In pochi giorni 'Chi non è aggressivo non esiste' ha lasciato X e i social per arrivare nella vita di tutti i giorni e dividere le persone che la ascoltano.

La frase, sbucata fuori da un video della Juventus, in preparazione verso la nuova stagione di Serie A e Champions League, spopola sui social e nelle conversazioni private, in luogni di allenamento e nei commenti, nei meme.

Detto della sua diffusione dopo essere stata ascoltata in un filmato sul profilo ufficiale della Juventus, cosa significa 'Chi non è aggressivo non esiste' e perché è stata pronunciata?