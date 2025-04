Chi è John Murtough, nuovo Director of Global Development dell'Atalanta: è stato il primo ds della storia del Manchester United

54 anni, il dirigente inglese arriva a Bergamo un anno dopo l'addio allo United: lavorerà a stretto contatto col direttore sportivo D'Amico.

Un altro tocco di estero nell'Atalanta. Questa volta non sul terreno di gioco, dove i campioni stranieri nella rosa di Gian Piero Gasperini ormai non si contano, bensì al suo esterno.

Nel tardo pomeriggio, il club bergamasco ha annunciato ufficialmente tramite il proprio sito e i profili social l'ingresso nell'organigramma di una nuova figura dirigenziale: l'inglese John Murtough.

Questi ricoprirà il ruolo di Director of Global Development in seno all'Atalanta, come spiegato dal club. Una mansione che avrà effetto immediato a partire dal suo insediamento.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma chi è John Murtough? Tutto sul dirigente inglese, che in patria ha lavorato tra le altre con il Manchester United.