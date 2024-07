Chi ha vinto più medaglie alle Olimpiadi estive? Gli atleti con più oro e in totale nella storia dei Giochi

Nella storia delle Olimpiadi c'è chi è riuscito a vincere anche più di venti medaglie d'oro e quasi trenta in totale.

Conquistare una medaglia alle Olimpiadi ti permette di entrare nella storia. Conquistarla d'oro, ti pone in un gradino più alto. Figurarsi vincerne due, tre, dieci, venti. Sì, c'è chi è riuscito a fare sue anche più di venti medaglie d'oro e quasi trenta in totale.

Olimpiadi 2024, di scena a Parigi i 33esimi Giochi estivi nella storia. Per gli atleti e sportivi partecipanti il sogno di vincere per la prima volta una medaglia o aumentare la propria leggenda dopo quanto fatto nelle ultime edizioni. Al via anche 403 italiani nelle varie discipline, dall'atletica allo scherma, passando per il tiro con l'arco (niente calcio).

Anche tra gli sportivi italiani c'è chi ha avuto modo di vincere diverse medaglie d'oro nella storia delle Olimpiadi: ma chi è riuscito a diventare leggenda e mito assoluto?