Chi ha speso di più nel mercato estivo? Sorpresa, la squadra europea con il maggiore investimento è l'Aston Villa

Da Onana a Maatsen, da Iling-Junior a Barrenechea: il record di squadra che ha speso di più appartiene fin qui all'Aston Villa.

Real Madrid? PSG? Manchester City? No, nessuna di loro. La squadra che ha investito maggiormente sul mercato in entrata in queste settimane viene da Birmingham e giocherà in Champions League dopo decenni di attesa. Parliamo ovviamente dell'Aston Villa di Emery, rivelazione delle ultime annate decisa a rimanere al top anche nel 2024/2025.

Dopo la qualificazione in Conference, l'Aston Villa ha chiuso lo scorso campionato al quarto posto davanti al Tottenham e al Chelsea, assicurandosi un posto nella nuova Champions, che come noto ha detto addio ai classici otto gironi per abbracciarne uno unico.

Forte dei milioni provenienti dall'UEFA, l'Aston Villa sta investendo come non mai nel calciomercato, tanto da superare persino il Bayern - secondo nella classifica delle squadre con più milioni spesi nell'estate 2024 - e a sorpresa il Lione.