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German forward Miroslav Klose (C) runs tAFP
Francesco Schirru

Chi ha segnato più goal nella storia dei Mondiali? Messi e Ronaldo puntano il primo posto

Coppa del Mondo
L. Messi
C. Ronaldo

Nè Messi, nè soprattutto Cristiano Ronaldo, sono in vetta alla classifica marcatori all-time del Mondiale: nel 2026, però, potrebbero arrivare al primo posto di tutti i tempi.

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Da Pelè a Vieri, da Batistuta ad Eusebio. Nella classifica dei migliori marcatori all-time nella storia del Mondiale figurano capocannonieri storici, che una volta raggiunta la Coppa del Mondo hanno però alzato l'asticella, riuscendo ad avere medie realizzative decisamente superiori rispetto a quelle ottenute con i club.

Al contrario, i due migliori marcatori all-time con i club, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo, non sono neanche nei primi tre posti per reti complessive al Mondiale, decisi però ad ottenere la vetta della classifica al termine della Coppa del Mondo 2026. E nel caso di CR7, chissà, anche puntando al 2030.

Tedeschi, francesi, brasiliani e argentini domianno la classifica dei migliori marcatori, ma tra di loro ci sono anche rappresentanti di Nazionali minori che hanno avuto modo di lasciare un segno indelebile alla Coppa del Mondo.

  • NESSUNO COME KLOSE

    Miro Klose, attaccante della Germania ed ex Lazio, è il giocatore con più reti segnate al Mondiale, tra il 2002 e il 2014.

    Nelle quattro edizioni disputate, con la Coppa del Mondo 2014 portata a casa, Klose ha segnato ben 16 reti in 24 partite, con una media di 0.67 goal a gara e il titolo di capocannoniere nell'edizione 2006 giocata in patria e vinta dall'Italia.

    Muller è fin qui l'unico giocatore, insieme a Thomas Müller e Teófilo Cubillas, ad avere segnato almeno cinque reti in due diverse edizioni della Coppa del Mondo.

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  • IL PODIO DEI MIGLIORI

    Klose ha chiuso la carriera a quota 16, mentre Ronaldo il Fenomeno, uno dei più importanti calciatori della storia, ha concluso la sua era Mondiale con 15 reti, messe insieme dal 1998 al 2006, con l'edizione 1994 vinta senza però mai scendere in campo e dunque segnare.

    A chiudere il podio c'è Gerd Muller, prolifico cannoniere della Germania, al terzo posto con 14 reti.

    Ronaldo ha avuto una media reti da 0.79 goal a partita, mentre Muller è andato oltre: le sue 14 marcature sono arrivate in appena 13 partite, riuscendo a segnare dunque più di un goal a gara.

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  • LA TOP TEN

    Tra i partecipanti al Mondiale 2026 ci sono due giocatori presenti in top ten, ovvero Messi e Mbappé: l'argentino si trova al sesto posto, appena dietro Fontaine. L'attaccante dell'Inter Miami ha segnato 13 goal come il francese, ma con un notevole numero di gare in più (26 a 6).

    Mbappé ha invece messo insieme già 12 reti in appena 14 partite, lo stesso dato con cui chiuse la carriera Pelè.

    L'ungherese Kocsis e il tedesco Klinsmann chiudono la top ten a 11, al pari di Thomas Muller, il migliore tra i giocatori a quota 10, avendo registrato questo dato in 19 partite con la casacca della Germania.

  • E CRISTIANO RONADO?

    Con il Mondiale 2026 ed eventualmente quello 2030, Cristiano Ronaldo spera di incrementare notevolmente il numero di goal nella Coppa del Mondo, alquanto limitato considerando i quasi 1000 centri ufficiali in carriera.

    Cristiano Ronaldo è fermo a quota 8 reti in ben 5 Mondiali, tanto che il miglior marcatore portoghese risulta ancora essere Eusebio, in grado di segnare tale quantitativo in una sola edizione, quella del 1966.

    A quota otto si trovano anche altri due giocatori convocati nel 2026, ovvero Kane e Neymar.

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