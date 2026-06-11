Chi ha segnato più goal nella storia dei Mondiali? Messi e Ronaldo puntano il primo posto

Da Pelè a Vieri, da Batistuta ad Eusebio. Nella classifica dei migliori marcatori all-time nella storia del Mondiale figurano capocannonieri storici, che una volta raggiunta la Coppa del Mondo hanno però alzato l'asticella, riuscendo ad avere medie realizzative decisamente superiori rispetto a quelle ottenute con i club.
Al contrario, i due migliori marcatori all-time con i club, ovvero Messi e Cristiano Ronaldo, non sono neanche nei primi tre posti per reti complessive al Mondiale, decisi però ad ottenere la vetta della classifica al termine della Coppa del Mondo 2026. E nel caso di CR7, chissà, anche puntando al 2030.
Tedeschi, francesi, brasiliani e argentini domianno la classifica dei migliori marcatori, ma tra di loro ci sono anche rappresentanti di Nazionali minori che hanno avuto modo di lasciare un segno indelebile alla Coppa del Mondo.