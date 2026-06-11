Chi ha segnato più goal nella storia dei Mondiali? Messi e Ronaldo puntano il primo posto

Klose ha chiuso la carriera a quota 16, mentre Ronaldo il Fenomeno, uno dei più importanti calciatori della storia, ha concluso la sua era Mondiale con 15 reti, messe insieme dal 1998 al 2006, con l'edizione 1994 vinta senza però mai scendere in campo e dunque segnare.

A chiudere il podio c'è Gerd Muller, prolifico cannoniere della Germania, al terzo posto con 14 reti.

Ronaldo ha avuto una media reti da 0.79 goal a partita, mentre Muller è andato oltre: le sue 14 marcature sono arrivate in appena 13 partite, riuscendo a segnare dunque più di un goal a gara.