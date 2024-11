Chi ha giocato centravanti nella Juventus contro il Milan? Thiago Motta: "Lo ha fatto McKennie"

AC Milan vs Juventus

McKennie 'tuttofare' di Motta, che ha spiegato le scelte in attacco di San Siro: "Il finto centravanti lo ha fatto lui, può giocare in tanti ruoli".

In molti, leggendo la formazione ufficiale della Juventus per il match di San Siro, si sono inevitabilmente posti un interrogativo: chi giocherà centravanti?

Thiago Motta, come spesso sta abituando dal suo approdo a Torino, per sopperire all'assenza per infortunio di Dusan Vlahovic ha deciso di mischiare le carte sorprendendo tifosi e addetti ai lavori.

Weah? Mbangula? No: nell'11 titolare bianconero l'attacco prevedeva la presenza dal 1' di Weston McKennie e Teun Koopmeiners, alimentando di conseguenza l'interrogativo su chi avrebbe occupato la mattonella del serbo contro il Milan.

Ma chi ha fatto realmente il numero 9 della Juventus al cospetto di Leao e soci? A spiegarlo, dopo il match, è stato lo stesso Motta.