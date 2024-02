Chi gioca titolare nella difesa della Roma con i ritorni di Smalling e Ndicka: Mancini si sposta, il ruolo di Huijsen e Llorente

Dopo mesi d'emergenza, i giallorossi possono finalmente fare i conti con un'abbondanza difensiva: i piani di De Rossi.

Quando ha preso il posto di Angeliño, nel finale di Frosinone-Roma, è sembrato quasi di assistere a un'apparizione. Qualcuno si è sfregato gli occhi, convinto di avere a che fare con una sorta di apparizione, prima di rendersi conto che sì, era tutto reale: Chris Smalling è davvero tornato in campo.

L'inglese non giocava addirittura dal 1° settembre, Roma-Milan 1-2. Poi è entrato in un vicolo cieco e non è più riuscito a uscirne. Colpa di quel guaio al tendine d'Achille che tanto ha fatto tribolare José Mourinho, arrivato più volte a punzecchiare l'ex difensore del Manchester United durante le proprie conferenze stampa.

Smalling è tornato, è andato in panchina contro Inter e Feyenoord e ha riassaggiato il campo a Frosinone. Ma contemporaneamente si è rivisto anche Evan Ndicka, tornato dalla Coppa d'Africa. E improvvisamente, quasi senza accorgersene, Daniele De Rossi deve prepararsi a fare i conti con qualche problema d'abbondanza.