Chi giocherà titolare tra gli acquisti della Juventus? Douglas Luiz, Di Gregorio e gli altri nuovi arrivati, le scelte di Thiago Motta

Quali tra i nuovi arrivati alla Juventus saranno in prima fila per un posto da titolare con Thiago Motta?

Nuovo allenatore (Thiago Motta), nuovi interpreti e nuova vita per la Juventus. La squadra bianconera cambia volto per il 2024/2025, rivoluzionando il proprio centrocampo per provare a riconquistare uno Scudetto che manca oramai da diversi anni.

Riportati in bianconero Soulé e Huijsen, la Juventus ha prelevato per la nuova annata anche Di Gregorio, Thuram e Douglas Luiz, ma almeno un altro paio di giocatori, in ogni reparto, rinforzerà la prima rosa a disposizione di Thiago Motta.

I nuovi acquisti non saranno alternative ai titolari, ma bensì occuperanno - per la maggior parte - i posti principali nell'undici del nuovo allenatore bianconero.