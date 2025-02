Chi gioca nella Roma a Venezia: Paredes e Hummels non convocati, Dovbyk o Shomurodov, il sostituto di Koné e occhio a Soulé, Nelsson e Salah-Eddine

Venezia vs Roma

Ampio turnover in vista per Ranieri, tra dubbi e ballottaggi: le possibili scelte del tecnico giallorosso tra la gara del Penzo e il Porto.

Giovedì l'Europa League, domenica il campionato, mercoledì la Coppa Italia, domenica di nuovo il campionato, quindi riecco l'Europa League il giovedì. Un tour de force, quello della Roma, che sta costringendo Claudio Ranieri a effettuare determinate scelte di formazione.

Tradotto: sempre più spesso il tecnico giallorosso si sta affidando al turnover al momento di scegliere gli undici da spedire in campo dal primo minuto. E, a volte, anche i giocatori da portare in panchina. Naturale che sia così, anche se il triplo impegno campionato-Coppa Italia-Europa League da qualche giorno si è trasformato in doppio impegno.

È accaduto a Udine in campionato, è accaduto parzialmente col Milan mercoledì (Dovbyk in panchina), accadrà probabilmente anche a Venezia. Un'altra partita nella quale, presumibilmente, si vedrà una Roma diversa rispetto a quella che sulla carta può essere considerata la formazione titolare.