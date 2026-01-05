Pubblicità
Claudio D'Amato

Chi gioca titolare Napoli-Verona al posto di Neres? Da Lang a Gutierrez con Politano alto: i possibili sostituti

Le opzioni di Conte per sopperire all'infortunio di David Neres, che salterà Napoli-Verona ed è in dubbio per l'Inter.

Se l'epilogo di Lazio-Napoli ha consegnato agli azzurri 3 punti strameritati e pesantissimi nella corsa Scudetto, Antonio Conte si è però ritrovato ad uscire dall'Olimpico anche con l'infortunio di David Neres sul groppone.

Il brasiliano - arma in più delle ultime settimane - si è fatto male da solo alla caviglia sinistra, vedendosi costretto a lasciare il campo dolorante nel corso del secondo tempo: l'esito degli esami ha confermato il trauma distorsivo ed escluso lesioni, ma l'ex Ajax e Benfica salterà il match di mercoledì col Verona ed è in dubbio per quello con l'Inter.

Chi gioca titolare Napoli-Hellas al posto di Neres? Vediamo le opzioni su cui Conte può fare affidamento e le ipotesi di formazione, ricordando che Mazzocchi è squalificato.

  • DI NUOVO LANG?

    Il nome in cima alla lista dei papabili sostituti di Neres contro il Verona corrisponde a quello di Noa Lang.

    L'olandese, fin qui ampiamente al di sotto delle attese a dispetto dell'investimento compiuto dal Napoli per prelevarlo dal PSV in estate, potrebbe ottenere una nuova chance dall'inizio tra le linee nell'ormai collaudato e proficuo 3-4-2-1 scelto da Conte proprio per sopperire all'emergenza infortuni a centrocampo.

    In tal caso Elmas traslocherebbe sulla piazzola di centrodestra, lasciando quella mancina all'oranje.

  • GUTIERREZ, SPINAZZOLA A DESTRA E POLITANO ALTO?

    L'altra opzione, paventata da Sky, prevederebbe l'inserimento di Miguel Gutierrez dal 1' sulla fascia sinistra e lo spostamento di Leonardo Spinazzola su quella destra, con Matteo Politano che verrebbe - quasi - riportato alle origini: a sostegno di Hojlund, esattamente la mattonella occupata da Neres nel momento in cui Conte ha optato per il cambio modulo.

  • UN DIFENSORE IN PIÙ E DI LORENZO 'QUINTO'?

    Dulcis in fundo, seppur si tratti dell'ipotesi più remota, occhio all'inserimento di un difensore centrale in più col ritorno di capitan Di Lorenzo a tutta fascia sull'out destro: Politano farebbe il trequartista, mentre nel pacchetto a 3 a protezione di Milinkovic-Savic giocherebbe Alessandro Buongiorno.

    Ipotesi remota, come dicevamo: già, perché i rumors danno l'ex Toro titolare a prescindere per far tirare il fiato a Juan Jesus. Considerando che Sam Beukema è ancora ai box per un'infrazione al piede e il suo recupero è da valutare, l'impiego del numero 4 sul centrosinistra della retroguardia e l'assenza dell'olandese escluderebbero tale effetto domino.

  • CHI GIOCA TITOLARE NAPOLI-VERONA AL POSTO DI NERES? LE IPOTESI DI FORMAZIONE

    • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, LANG; Hojlund.
    • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; SPINAZZOLA, Lobotka, McTominay, GUTIERREZ; POLITANO, Elmas; Hojlund.
    • NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, BUONGIORNO, Juan Jesus; DI LORENZO, Lobotka, McTominay, Spinazzola; POLITANO, Elmas; Hojlund.
