Chi gioca titolare Napoli-Verona al posto di Neres? Da Lang a Gutierrez con Politano alto: i possibili sostituti

Se l'epilogo di Lazio-Napoli ha consegnato agli azzurri 3 punti strameritati e pesantissimi nella corsa Scudetto, Antonio Conte si è però ritrovato ad uscire dall'Olimpico anche con l'infortunio di David Neres sul groppone.

Il brasiliano - arma in più delle ultime settimane - si è fatto male da solo alla caviglia sinistra, vedendosi costretto a lasciare il campo dolorante nel corso del secondo tempo: l'esito degli esami ha confermato il trauma distorsivo ed escluso lesioni, ma l'ex Ajax e Benfica salterà il match di mercoledì col Verona ed è in dubbio per quello con l'Inter.

Chi gioca titolare Napoli-Hellas al posto di Neres? Vediamo le opzioni su cui Conte può fare affidamento e le ipotesi di formazione, ricordando che Mazzocchi è squalificato.