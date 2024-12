Chi gioca al posto di Pulisic in Milan-Stella Rossa: da Loftus-Cheek a Chukwueze, le opzioni per Fonseca

L'infortunio dello statunitense contro l'Atalanta obbliga il tecnico a fare a meno di un insostituibile: le alternative per prendere il suo posto.

Di brutta notizia in brutta notizia: non bastasse il ko in extremis contro l'Atalanta, che ha di nuovo scatenato le polemiche dell'ambiente e provocato l'ira di Paulo Fonseca nei confronti dell'arbitro La Penna, il Milan deve fare i conti anche con l'infortunio rimediato da Christian Pulisic già nel primo tempo.

L'americano è stato contrastato dall'ex Pasalic in un'azione di gioco apparentemente come tante altre. Solo che ha ricevuto un colpo al polpaccio della gamba sinistra, rimanendo a terra dolorante e, dopo qualche minuto di tentativi di rimanere in campo, alzando bandiera bianca e chiedendo la sostituzione. Da fuori ha poi visto i compagni perdere per 2-1, a causa del colpo di testa vincente di Lookman nel finale.

Risultato: in attesa di nuovi esami, programmati per lunedì, Pulisic salterà certamente l'impegno contro la Stella Rossa in programma due giorni più tardi, mercoledì sera. E forse anche il successivo contro il Genoa, per il campionato. La speranza del Milan è che l'ex giocatore di Chelsea e Borussia Dortmund non abbia rimediato una lesione.

L'altra conseguenza è che Fonseca dovrà necessariamente pensare a un Milan senza Pulisic. Un bel problema: in questa stagione e pure nella scorsa è accaduto poche, pochissime volte. Tale è stata l'importanza per la squadra dell'americano, il più continuo, il meno oscillante di tutti. E dunque, chi giocherà contro la Stella Rossa in sua assenza?