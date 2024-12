Chi gioca al posto di Castellanos in Lazio-Inter: Noslin, Pedro, Dia e le opzioni a disposizione di Baroni

Lazio vs Inter

L'assenza per squalifica dell'argentino obbliga a una modifica nell'undici di partenza: chi può prendere il suo posto lunedì sera.

Prima il colpo di Napoli, poi quello di Amsterdam. In pochi giorni la Lazio ha confermato di essere una squadra vera, da altissima classifica sia in campionato che in Champions League: doppia vittoria, doppio colpaccio, doppia gioia.

Ora, però, la squadra di Marco Baroni è attesa alla prova del nove: lunedì sera arriva all'Olimpico l'Inter, la squadra teoricamente più forte della Serie A, nel posticipo della sedicesima giornata. Ed è una sfida che i biancocelesti dovranno affrontare senza Valentin Castellanos, il loro centravanti titolare.

L'argentino è stato ammonito nel secondo tempo della partita vinta domenica scorsa a Napoli: aveva già collezionato quattro gialli nelle prime giornate, questo è stato il quinto, e dunque per lui la squalifica è scattata inevitabile.

Chi giocherà dunque al posto di Castellanos? Le opzioni a disposizione di Baroni, più o meno concrete, ci sono e non sono poche.