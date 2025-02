Chi gioca al posto di Kean contro il Como: da Beltran a Zaniolo, la Fiorentina non ha un vero vice

Il punto di riferimento offensivo dei viola è stato squalificato per una giornata e domenica non ci sarà: le alternative di Palladino per sostituirlo.

Non è la prima volta che Moise Kean salterà una partita della Fiorentina. Ma al contempo è un evento rarissimo: domenica, contro il Como, l'attaccante viola non sarà in campo per la quarta volta in questa stagione.

Kean ha già saltato due partite del girone di Conference League e una di campionato: alla fine di ottobre in casa del Genoa. In quell'occasione aveva dei problemi a una caviglia; questa volta, invece, non ci sarà per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato lunedì contro l'Inter.

Chi giocherà, dunque, al posto di Kean? Come riorganizzerà la propria squadra Raffaele Palladino, almeno dal punto di vista offensivo? Una questione tutt'altro che banale.