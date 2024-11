Chi gioca nella Juventus contro l'Aston Villa: Vlahovic, McKennie e le condizioni di Koopmeiners, Thiago Motta ancor più in emergenza

Vigilia di Champions League e tanti punti interrogativi per i bianconeri: chi si prepara a scendere in campo dall'inizio al Villa Park.

Di nuovo in emergenza. Se possibile, ancor più rispetto alla gara pareggiata sabato senza reti in casa del Milan. Un bel guaio, considerando come la Juventus sia costretta a portarsi a casa punti pesanti dalla tana dell'Aston Villa per non compromettere il proprio cammino in Champions League.

L'emergenza, come sempre, è un po' in tutti i reparti. In difesa, dove mancheranno per tutta la stagione sia Bremer che Cabal, infortunatisi in momenti diversi ma allo stesso modo costretti a rimanere ai box per lungo tempo. Ma non solo.

L'enigma principale è legato alle condizioni di più di un calciatore dalla cintola di metà campo in su. Il primo tra tutti: Dusan Vlahovic. Che no, a meno di ribaltoni a Birmingham non ci sarà.