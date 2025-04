Chi gioca nel Napoli contro l'Empoli: come stanno Meret, Buongiorno e McTominay e chi sostituisce Di Lorenzo e Anguissa

Conte deve fare i conti con diversi dubbi di formazione in vista del posticipo di lunedì: la probabile formazione del Napoli contro l'Empoli.

Regola numero uno: guardare sempre avanti. Anche se a Bologna il Napoli ha sprecato l'opportunità di riportarsi a -1 dall'Inter capolista, che a sua volta sabato aveva sprecato l'opportunità di volare momentaneamente a +6.

Il problema per Antonio Conte, in vista del secondo posticipo del lunedì di fila contro l'Empoli, oltre al divario in classifica è pure un altro: lo stato di incertezza della rosa nei giorni di avvicinamento alla partita, legato a condizioni fisiche non perfette di alcuni elementi e alle squalifiche che priveranno il tecnico di un paio di titolari.

Da Meret a Buongiorno, da Spinazzola a McTominay, passando per i sostituti di Di Lorenzo e Anguissa: ecco dunque come dovrebbe schierarsi il Napoli lunedì sera, al Maradona, contro un Empoli sempre con l'acqua alla gola.