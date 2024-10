Chi gioca nel Milan contro il Bruges: Leão titolare o no, Theo Hernandez, le condizioni di Gabbia e Abraham

AC Milan vs Club Bruges

Ribaltato da Fonseca contro l'Udinese, il Milan torna subito in campo in Champions League: ma con quale formazione di partenza?

Nonostante le scelte coraggiose di Fonseca, nonostante il rosso a Reijnders, nonostante il brivido finale con salvataggio del VAR. Nonostante tutto, il Milan è tornato a vincere. E ora, battuta l'Udinese, ha l'obbligo di ripetersi contro il Bruges.

Già, ma lasciando da parte l'evidente importanza di una sfida che dovrebbe togliere quel fastidioso "zero" dalla classifica rossonera, le nubi permangono dopo quanto visto contro l'Udinese: chi scenderà in campo martedì? Chi si godrà dal primo minuto, e in campo, la musichetta della Champions League?

Domanda non banale, perché il nome principale in ballo è grosso e da copertina. E dunque si passa a una domanda ancora più specifica: Rafael Leão tornerà titolare oppure no?