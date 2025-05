Chi gioca la prossima Champions League se a vincerla è una squadra già qualificata attraverso il campionato? Cosa dice il regolamento UEFA

Con Inter, Arsenal e PSG già qualificate alla prossima Champions, la vincitrice libererà lo slot per il girone 2025/2026: ad oggi, Olympiacos in pole.

Chi vince la Champions League, accede di diritto al girone unico della prossima edizione.

Questa è la regola base istituita dall'UEFA, che può però subire ribaltoni nel momento in cui ad alzare il trofeo sia una squadra che si è già qualificata al torneo continentale attraverso il campionato.

Quest'anno è accaduto esattamente questo, con una delle formazioni destinate a mettere in bacheca la coppa dalle grandi orecchie al vertice nelle rispettive leghe nazionali: Inter seconda e già matematicamente in Champions, PSG campione di Francia, Arsenal alle spalle del Liverpool ma vicino al pass per il girone 2025/2026 (+6 sulla sesta a 3 giornate dalla fine).

Chi sarà, dunque, la squadra che beneficerà dello slot lasciato libero dalla vincitrice della finale del 31 maggio a Monaco di Baviera? Vediamo cosa prevede in questo caso il regolamento UEFA.