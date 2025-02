Douglas Luiz, Thuram, il ruolo di Koopmeiners: cosa cambia nel centrocampo della Juventus senza Fagioli

La cessione di Fagioli aumenta le chances per Douglas Luiz e consacra Locatelli-Thuram coppia titolare. Koopmeiners anche mediano, McKennie jolly.

Un divorzio nell'aria, divenuto ufficiale nelle ultime ore di mercato. Nicolò Fagioli ha lasciato la Juventus e detto sì alla Fiorentina, liberando spazio nella mediana della Signora.

Il talento piacentino ha salutato Torino sposando la causa viola, portando ad una riduzione dei centrocampisti a disposizione di Thiago Motta. Chiuso da Locatelli e Thuram, nelle ultime settimane Fagioli era finito indietro nelle gerarchie anche rispetto a un Douglas Luiz in crescita, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva e su cui si intende puntare.

Non sarà così invece per il neo gigliato, che col nuovo corso ha trovato poco spazio e che nel congedo social dall'universo Juve ha rimarcato particolare gratitudine nei confronti di due allenatori: Andrea Pirlo e Massimiliano Allegri, i quali a Torino avevano creduto in lui.

Cosa cambia nel centrocampo bianconero dopo la cessione di Fagioli?