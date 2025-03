Chi gioca nell'Inter senza Dumfries tra Udinese e derby col Milan: quando tornano Zalewski e Darmian e le soluzioni Bisseck e Pavard

L'olandese ha rimediato un infortunio muscolare che rende ancora più precaria la situazione esterni dell'Inter: le soluzioni per Inzaghi.

Mancava solo lui. All'interno della tremenda emergenza che ha colpito gli esterni dell'Inter, soltanto Denzel Dumfries non si era ancora fatto male. Fino a domenica sera e al posticipo in casa dell'Atalanta.

Sì, l'Inter ha vinto per 2-0 confermando il proprio favoritismo per la conquista dello Scudetto. Ma uno dei prezzi che la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata costretta a pagare è stato proprio l'infortunio di Dumfries, che ha alzato bandiera bianca nel secondo tempo.

L'olandese è stato sconvocato dall'Olanda, che in un primo momento lo aveva chiamato per il doppio impegno dei quarti di finale di Nations League contro la Spagna. E ora rischia di tornare solo ad aprile inoltrato: la speranza nerazzurra è quella di rivederlo in campo nel quarto d'andata di Champions League contro il Bayern, in programma l'8 aprile.

Fino a quel momento, Inzaghi dovrà fare ancora una volta di necessità virtù e procedere con quel che ha a disposizione. Tra alcuni ritorni più vicini dall'infermeria e un paio di soluzioni d'emergenza, come già è capitato in questa stagione.