Chi gioca e chi no nel Genoa contro il Bologna: da Frendrup a Ekuban, da Vitinha a Bani e Messias, chi recupera

Genoa vs Bologna

L'allenatore rossoblù ha dato un quadro della situazione nella conferenza stampa della vigilia: chi può scendere in campo sabato.

Un'emergenza del genere raramente si era vista in una squadra di Serie A. Non in tempi recenti, almeno. Ed è un'emergenza che, nel caso del Genoa, va strettamente di pari passo con una classifica già preoccupante.

Sono tantissimi i giocatori malconci nella rosa di Alberto Gilardino. Alcuni possono recuperare a breve, per altri i tempi sono più lunghi, mentre un altro ancora, ovvero Ruslan Malinovskyi, ha quasi concluso la propria stagione dopo il tremendo infortunio rimediato a Venezia.

Chi giocherà, dunque, nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato in programma sabato pomeriggio al Ferraris contro il Bologna? A dare un quadro completo della situazione è stato lo stesso Gilardino, intervenuto nella conferenza stampa della vigilia.