Chi gioca il derby Inter-Milan: Dimarco, Lautaro Martinez, Maignan, le ultime di formazione

Inter vs AC Milan

In vista del derby di domenica, Inzaghi e Fonseca provano a recuperare Dimarco e Maignan, dopo gli infortuni rimediati contro Monza e Liverpool.

Il derby della Madonnina è ormai alle porte: da una parte l'Inter di Simone Inzaghi che è ancora imbattuta in questa stagione, dall'altra il Milan di Paulo Fonseca che ha bisogno di una vittoria per uscire da un periodo complicato.

I nerazzurri sono quasi al completo: escludendo il lungodegente Tajon Buchanan, solo Federico Dimarco è in dubbio per questa gara, ma sta lavorando al meglio per essere a disposizione.

Per quanto riguarda i rossoneri, invece, gli unici in dubbio sono Mike Maignan e Malick Thiaw, con il primo che pare recuperato dopo l'infortunio rimediato in Champions League.