Chi gioca e chi no nella Juventus contro la Fiorentina: Koopmeiners, Nico Gonzalez, McKennie, che dubbi per Thiago Motta

Juventus vs Fiorentina

I bianconeri sono alle prese con diversi punti interrogativi di formazione in vista di domenica: chi sarà il 10 alle spalle dell'ex Vlahovic?

Presentarsi così a una partita di cartello non è mai il massimo della vita. Però, volente o nolente, è questo il traballante avvicinamento della Juventus alla sfida contro la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18.

La questione riguarda gli uomini che Thiago Motta opporrà a quelli di Raffaele Palladino. Il che, a 24 ore circa dal calcio d'inizio, rappresenta ancora un rebus non banale da risolvere. Specialmente dalla cintola di metà campo in su, la zolla verde in cui resistono i maggiori dubbi di formazione.

Teun Koopmeiners giocherà dall'inizio o si accomoderà in panchina? L'ex Nico Gonzalez darà continuità alle ultime prestazioni o dovrà di nuovo fermarsi? E che ne sarà di Weston McKennie?