Chi gioca al posto di Theo Hernandez in Milan-Genoa? Terracciano o Jimenez, la scelta di Fonseca

AC Milan vs Genoa

L'esterno francese out dalla formazione che sfiderà il Genoa. Fonseca ha scelto il suo sostituto sulla fascia sinistra.

Uno dei temi che ha maggiormente tenuto banco in casa Milan negli ultimi giorni è l'impiego o meno di Theo Hernandez nella sfida contro il Genoa.

Il francese sta attraversando un momento non particolarmente brillante e anche il rapporto con Paulo Fonseca non sembra vivere un picco di popolarità ambo i lati.

Per questo il tecnico portoghese ha annunciato in conferenza stampa che Theo Hernandez non giocherà il prossimo turno di campionato. E Fonseca ha già scelto il suo sostituto.