Chi gioca al posto di Neres: Okafor e le altre soluzioni per Conte

Antonio Conte pensa a come sostituire l’infortunato Davide Neres: da Okafor a Raspadori fino a Ngonge, le possibili soluzioni per il Napoli.

L’infortunio di David Neres complica e non poco i piani di Antonio Conte. L’allenatore azzurro ha puntato molto sull’esterno brasiliano, che nel corso della stagione si è guadagnato una maglia da titolare scalando le gerarchie.

La sua esplosione, inoltre, ha reso più “indolore” la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg. L’infortunio rimediato contro l’Udinese, lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, lo terrà ai box almeno fino a inizio marzo.

Chi giocherà al suo posto? Conte in rosa ha sicuramente delle soluzioni, ma – per diversi motivi – il ventaglio di scelta non è poi così ampio. Andiamo a vedere le possibili soluzioni a disposizione dell’allenatore azzurro.