Chi gioca al posto di Dybala in Parma-Roma? Non solo Soulé, tutte le soluzioni per Ranieri

Con Dybala out contro il Parma, Ranieri valuta il sostituto: tante le opzioni disponibili, molto dipenderà anche dal tipo di partita che ha in mente.

Paulo Dybala non ci sarà contro il Parma per via dell’infortunio al ginocchio rimediato in Europa League contro il Porto.

Gli esami ai quali si è sottoposto l’argentino hanno escluso guai seri: l’attaccante ha rimediato solo una contusione, con Ranieri che spera di averlo a disposizione già per la gara di ritorno contro il Porto di Europa League di giovedì prossimo.

Nonostante non si tratti di nulla di grave l’argentino non ci sarà contro il Parma, una gara che mette in palio punti importanti per la rincorsa verso un posto in Europa dei giallorossi. Ma chi sostituirà Dybala al Tardini? Ranieri ha davvero tante opzioni a sua disposizione.