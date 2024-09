Chi gioca al posto di Dimarco nell'Inter? Da Carlos Augusto a Darmian: tutte le soluzioni per Simone Inzaghi

Affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra per il laterale mancino dell'Inter: chi lo sostituisce e giocherà a sinistra contro il City?

Dopo il deludente pareggio contro il Monza, l'Inter deve fare i conti con un'altra preoccupazione: Federico Dimarco ha accusato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra.

L'esterno italiano, elemento chiave per Simone Inzaghi, potrebbe saltare il prossimo impegno in Champions League contro il Manchester City e rimane in dubbio anche per il derby contro il Milan.

Nei minuti finali della sfida contro il Monza, valida per la 4ª giornata di Serie A, Dimarco è rimasto in campo, nonostante il fastidio.

Il giocatore avrebbe stretto i denti, cercando di gestire il dolore per concludere la gara, anche se il calo nell’ultima parte di gara si è visto chiaramente: il calciatore della Nazionale ha rallentato la corsa e ha limitato gli sforzi, cercando di evitare ulteriori rischi.

La situazione verrà valutata definitivamente domani martedì 17 settembre, ma al momento le speranze di vederlo in campo contro il Manchester City sembrano ridotte. La priorità è recuperarlo per il derby contro il Milan.

Non è il momento ideale per un infortunio, considerando il fitto calendario che l'Inter dovrà affrontare tra campionato e Champions League.

Lo staff medico nerazzurro, nelle prossime ore, dovrà valutare attentamente le sue condizioni per capire l'entità dell'affaticamento.