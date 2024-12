Chi gioca al posto di Bove nella Fiorentina: Sottil, Ikoné e la gestione di Gudmundsson contro il Cagliari

L'assenza dell'ex romanista obbliga Palladino a rivedere il proprio undici di partenza: chi scenderà in campo dall'inizio domenica.

Il grande spavento è passato: dopo aver vissuto secondi, minuti e poi ore di paura per il malore accusato da Edoardo Bove in Fiorentina-Inter di domenica 1° dicembre, le notizie provenienti dall'ospedale di Careggi sono state via via sempre più confortanti.

Bove, però, non potrà essere a disposizione di Raffaele Palladino in occasione della partita contro il Cagliari di domenica 8, così come già accaduto in Coppa Italia contro l'Empoli. Il tutto in attesa di capire cosa sarà del futuro dell'ex romanista, che lunedì dovrebbe operarsi per inserire un defibrillatore interno: se così sarà, non potrà più giocare in Serie A ma soltanto ripartire da un campionato estero.

In tutto questo, come detto, la Fiorentina sta cercando di concentrarsi sul campo e di preparare nel migliore dei modi la partita contro il Cagliari, per la quindicesima giornata di Serie A. Con Palladino costretto a ridisegnare il proprio undici di partenza, che fino a questo momento aveva visto Bove titolare praticamente inamovibile.

Chi giocherà dunque al posto dell'ex giallorosso? Le opzioni a disposizione di Palladino.