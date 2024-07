L'Inter ragiona su Wan-Bissaka: chi è il laterale del Manchester United che potrebbe essere scambiato con Dumfries

I nerazzurri e i Red Devils lavorano a una possibile trattativa: sul tavolo l'innesto per la fascia destra.

Dal punto di vista dei titolari, l'Inter sta bene così com'è: la formazione di Simone Inzaghi non ha bisogno di altri innesti per modificare un assetto che, comunque, già vive di automatismi ben consolidati e rapporti, in campo, costruiti nel tempo.

Eppure, il mercato estivo potrebbe riservare una sorpresa anche nell'undici iniziale, perché a cambiare potrebbe essere il "proprietario" della fascia destra.

L'Inter e il Manchester United, in queste ore, starebbero lavorando infatti a uno scambio proprio sulla corsia laterale: sul tavolo Denzel Dumfries e Aaron Wan-Bissaka.