Chi è il vice di Gollini al Genoa: chi gioca contro il Bologna e tra i pali rossoblù dopo l'infortunio del titolare

Genoa vs Bologna

Lo stop di Gollini costringe Gilardino a trovare una soluzione anche tra i pali: tocca a Nicola Leali, il suo secondo, prenderne il posto.

Dopo i vari Badelj e Vitinha, Messias e Malinovskyi, il quasi infinito elenco di infortunati del Genoa si è tristemente arricchito con un nuovo nome: anche Pierluigi Gollini è finito ai box.

"Pierluigi Gollini verrà sottoposto nella giornata di giovedì a intervento chirurgico per l’asportazione di una neoformazione adiposa in regione peritrocanterica destra che a seguito dei traumatismi correlati al ruolo ha cagionato flogosi e dolorabilità": questo è il comunicato ufficiale emesso dal Genoa nel pomeriggio.

Il tecnico Gilardino dovrà dunque fare a meno anche del proprio portiere titolare nelle prossime partite. E, di conseguenza, modificare momentaneamente le gerarchie tra i pali dando spazio e una maglia da titolare al suo vice.

Ma chi è il vice in questione di Gollini? Chi difenderà la porta del Genoa in assenza del titolare, a partire dall'anticipo di sabato 19 in casa contro il Bologna?