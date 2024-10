Chi è il vice di Conte al Napoli? Cristian Stellini, l'allenatore in seconda degli azzurri

C. Stellini

Uomo di fiducia di Antonio Conte, da anni al suo fianco come vice allenatore: alla scoperta di Cristian Stellini.

Antonio Conte quando è arrivato al Napoli per affrontare la nuova avventura in Italia, è portato con sé tanti uomini con cui aveva lavorato in passato e tra questi anche Cristian Stellini.

Stellini è il vice allenatore del Napoli, conosce Conte da tantissimi anni e con lui ha lavorato in molti club differenti.

Ha avuto anche una breve esperienza da primo allenatore, quando Conte lasciò il Tottenham nella seconda parte di stagione e fu sostituito da Stellini, che era rimasto sotto contratto con gli Spurs.

In Italia era già stato il secondo del tecnico leccese alla Juventus e all'Inter.