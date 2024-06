Chi è Vanderson, l'esterno brasiliano cercato dal Napoli di Conte

L'esterno destro del Monaco nel mirino di Manna, che tenta l'affondo per regalare ad Antonio Conte il primo colpo di mercato dell'estate.

Prende forma il nuovo Napoli, desideroso di riscattare una stagione assolutamente deludente e chiusa con un decimo posto in classifica dopo la clamorosa vittoria dello Scudetto di appena un anno prima.

Gli azzurri hanno ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore, al ritorno in Italia dopo l'esperienza agrodolce al Tottenham in Premier League.

Tra i primi obiettivi di mercato della società guidata da Aurelio de Laurentiis c'è Vanderson, terzino destro brasiliano in forza al Monaco.