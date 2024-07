Il laterale greco ha vissuto una parentesi senza giocare in nerazzurro, ma clausola sulla cessione vale milioni.

Magari un giorno ne sentiremo parlare più approfonditamente, ma per adesso Georgios Vagiannidis, almeno per quanto riguarda il calcio italiano, rimane un "oggetto misterioso".

Lui, come altri, passati dall'Inter senza mai scendere in campo e ceduti subito: ecco, il suo "trascorso" in Italia potrebbe valere milioni di euro.

Perché Vagiannidis è a un passo dal Botafogo e, se dovesse concretizzarsi la cessione, questa porterebbe un introito nelle casse nerazzurre.