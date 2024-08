L'Empoli si prepara ad accogliere Tino Anjorin dal Chelsea: nel 2021 si laureò campione d'Europa proprio coi 'Blues'.

Colpo di respiro internazionale per l'Empoli: dal Chelsea è in arrivo Tino Anjorin.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è stato raggiunto un accordo verbale tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo del giocatore in Toscana.

Le prossime ore saranno quelle degli ultimi dettagli da limare prima del via libera per il viaggio in Italia di Anjorin, che poi si dedicherà alle visite mediche e alla firma sul contratto.