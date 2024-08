Chi è Thiago Romano, il nuovo attaccante dell'Inter: l'argentino di Grecia in prima squadra con Inzaghi

Il profilo del nuovo calciatore dei nerazzurri, in arrivo dal Panathinaikos e pronto ad aggregarsi in prima squadra: la carriera, il ruolo e i numeri.

Un nome a sorpresa. Un blitz improvviso per regalare a Simone Inzaghi un’alternativa e un diamante da sgrezzare e far crescere nei prossimi anni.

L’Inter ha messo a segno il colpo Thiago Romano, attaccante classe 2006 nato a Buenos Aires in Argentina, e cresciuto in Grecia.

Arriva dal Panathinaikos e sarà subito aggregato alla prima squadra del tecnico piacentino.

Un nuovo innesto non atteso che andrà ad aggiungersi ad un reparto composto già dai vari Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi, oltre a Marko Arnautovic e Joaquin Correa, entrambi fuori dai piani del club e verso l’addio.

Altro colpo in prospettiva per l’Inter, che dopo Topalovic e Alex Perez mette a segno un’altra operazione in entrata con l’arrivo dell’argentino.