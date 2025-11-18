Gutierrez in ascesa, Olivera perde terreno, certezza Spinazzola: le nuove gerarchie del Napoli a sinistra

Tra infortuni e cambi di condizione, in casa Napoli la corsia sinistra sta subendo delle oscillazioni.
Il mercato estivo ha portato a 3 i colleghi di reparto chiamati a contendersi una maglia da titolare per la casella di terzino, con la chance - vista la mutabilità del modulo adottata da Antonio Conte - che a giocare dall'inizio ne siano anche 2 di essi contemporaneamente: parliamo di Miguel Gutierrez, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola.
In particolare a rendere possibile ciò èSpinazzola, autentico jolly della corsia, il quale risulta avvantaggiato rispetto ai compagni citati per la capacità di risultare efficace anche in proiezione offensiva.
Ad ogni modo, tra Gutierrez, Olivera e l'ex Roma, le gerarchie nel corso delle ultime gare hanno subìto delle leggere ma significative modifiche: chi è il terzino sinistro titolare del Napoli adesso?