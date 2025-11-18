Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Gutierrez Olivera Spinazzola NapoliGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Gutierrez in ascesa, Olivera perde terreno, certezza Spinazzola: le nuove gerarchie del Napoli a sinistra

Il momento felice di Miguel Gutierrez rimescola le carte del Napoli sulla fascia sinistra: il titolare resta Leonardo Spinazzola, ma il ritorno al 4-3-3 ne favorisce il doppio ruolo. In calo le quotazioni di Mathias Olivera.

Pubblicità

Tra infortuni e cambi di condizione, in casa Napoli la corsia sinistra sta subendo delle oscillazioni.

Il mercato estivo ha portato a 3 i colleghi di reparto chiamati a contendersi una maglia da titolare per la casella di terzino, con la chance - vista la mutabilità del modulo adottata da Antonio Conte - che a giocare dall'inizio ne siano anche 2 di essi contemporaneamente: parliamo di Miguel Gutierrez, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola.

In particolare a rendere possibile ciò èSpinazzola, autentico jolly della corsia, il quale risulta avvantaggiato rispetto ai compagni citati per la capacità di risultare efficace anche in proiezione offensiva.

Ad ogni modo, tra Gutierrez, Olivera e l'ex Roma, le gerarchie nel corso delle ultime gare hanno subìto delle leggere ma significative modifiche: chi è il terzino sinistro titolare del Napoli adesso?

  • L'ASCESA DI GUTIERREZ

    A spostare gli equilibri, nell'indice di gradimento e nelle idee di Conte, è senza dubbio Gutierrez. Lo spagnolo, acquistato dal Girona, ha smaltito definitivamente i postumi dell'operazione alla caviglia effettuata ancor prima di approdare in azzurro ed ora sta raggiungendo la miglior forma.

    Ad incensarlo, tra Como ed Eintracht, era stato lo stesso allenatore salentino:

    "Elmas è stata una risorsa davvero importante, dove lo metti lo metti fa bene. Lo stesso Gutierrez, nella difficoltà abbiamo trovato altre due risorse".

    Contro i lariani l'iberico ha rilevato l'infortunato Spinazzola impattando alla grande sul match, guadagnandosi una chance dall'inizio sia contro l'Eintracht che a Bologna: un trend in netta crescita dunque, che sa di 'avvertimento' a chi concorre con lui per trovare spazio sull'out mancino.

    • Pubblicità

  • OLIVERA PERDE PUNTI

    Chi invece sta risultando meno centrale, fin qui, è Olivera: l'uruguagio, tra turnover e scelte tecniche, si è visto scavalcare prima da uno Spinazzola in stato di grazia e successivamente da un Gutierrez in palla. Non appena l'ex Girona ha toccato apici di condizione importanti, Conte ha peferito lui a Mathi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CERTEZZA SPINAZZOLA

    La panoramica sulla fascia sinistra del Napoli, ad ogni modo, prescinde da una certezza: qualora a giocare dal 1' fosse uno solo di essi, il titolare è Spinazzola.

    L'avvio di 2025/2026 in grande stile ha portato Leo a riprendersi la Nazionale e smentire chi lo dava sul viale del tramonto, tornando colui che ha incantato ad Euro 2020 fino alla rottura del tendine d'Achille col plus di sentirsi "molto meglio adesso. Ora, calcisticamente, faccio scelte più intelligenti. Prima ero più un 'cavallo pazzo', a livello di numeri sono migliorato".

  • CHI È IL TITOLARE DEL NAPOLI A SINISTRA?

    Insomma, sintetizzando il grafico immaginario delle gerarchie del Napoli sulla corsia mancina, possiamo sentenziare ciò: Spinazzola titolare (con possibilità di giocare anche esterno alto), Gutierrez prima alternativa e Olivera scivolato leggermente indietro rispetto ai due compagni.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP