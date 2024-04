Chi è Stefan Ortega e perché gioca al posto di Ederson in Real Madrid-Manchester City: il brasiliano va in panchina

Guardiola ha scelto Ortega e non Ederson per il quarto di finale d'andata in casa del Real Madrid: il motivo della decisione.

Non è per nulla banale la formazione ufficiale annunciata dal Manchester City un'ora prima della partita contro il Real Madrid, in programma alle ore 21.00 al Santiago Bernabeu e valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

Non è banale per due motivi: la scelta di puntare sull'ex nerazzurro Kovacic e non su De Bruyne in mezzo al campo, ma anche perché in porta giocherà Stefan Ortega, il secondo di Ederson, e non il titolarissimo brasiliano.

Ma chi è Ortega? E perché sarà lui a difendere i pali dei campioni in carica al posto di Ederson in una partita così affascinante, ma anche così delicata considerando l'altissima posta in palio?