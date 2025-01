Chi è Presidio Investors, il gruppo guidato da Italo Zanzi che ha acquistato il Verona

Il Verona cambia proprietari, completata l’acquisizione da parte del fondo americano "Presidio Investors": Setti rimane all'interno del club.

La svolta in casa Verona adesso è ufficiale: il club gialloblù cambia proprietà e viene acquisita dal fondo Presidio Investors.

C'è stato l'annuncio della società che ha spiegato nei dettagli come cambierà l'assetto societario del club. L'ormai ex presidente del Verona, Maurizio Setti, rimarrà comunque all'interno del club anche se con un nuovo ruolo. Il nuovo presidente esecutivo sarà Italo Zanzi, che ha ricoperto in passato la carica di CEO dell’AS Roma.

Con una esperienza di più di 75 anni, il gruppo statunitense ha base a Austin in Texas ed è specializzato in investimenti nel mercato. Di seguito il comunicato del Verona e di cosa si occupa la nuova proprietà.