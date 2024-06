Chi è Pierret, il nuovo acquisto del Lecce bloccato dal G7

Ufficiale uno dei primi colpi di calciomercato estivi in Serie A: si tratta di Balthazar Pierret, nuova intuizione di Corvino al Lecce.

Il Lecce si è mosso in anticipo per Balthazar Pierret, centrocampista francese classe 2000 pescato in seconda divisione francese.

Un investimento alla Corvino, quel giocatore che oggi in pochi conoscono ma che tra qualche mese potrebbe essere sulla bocca di tutti; ricordate Hjulmand?!

Già bloccato a gennaio, Pierret arriva a zero dopo la fine del contratto con il Quevilly Rouen. Sei mesi fa era stato fatto anche un tentativo per prenderlo subito, ma la richiesta del club francese era considerata troppo alta per un giocatore in scadenza e così i giallorossi hanno aspettato l'estate.

CONTINUA A LEGGERE SU CM.COM