Chi è Petar Sucic, il nuovo obiettivo dell'Inter per il centrocampo

Sondaggio concreto dell'Inter per Petar Sucic: contatti con la Dinamo Zagabria per il giovane centrocampista croato.

Inter sempre più attiva sul calciomercato: dopo i contatti col Newell's Boys per Tomas Perez, bisogna registrare anche quelli con la Dinamo Zagabria per Petar Sucic.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il club nerazzurro ha effettuato un sondaggio concreto per il centrocampista croato: il piano dei campioni d'Italia è di acquistarlo a titolo definitivo per poi lasciarlo in prestito alla Dinamo Zagabria fino al termine della stagione, visto che attualmente è anche infortunato.

Sucic è infatti fermo a causa della frattura del metatarso rimediata con la maglia della Croazia nel match perso in Scozia a novembre: da allora non si è più visto in campo.