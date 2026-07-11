Chi è João Palhinha, possibile nuovo rinforzo della Juventus: ha appena salvato il Tottenham dalla retrocessione

Il lavoro da fare è tanto, ma di concreto c'è ben poco. Ekhator e null'altro, per la precisione. Eppure la Juventus si muove: vuole il Dibu Martinez per la porta, Kolo Muani in attacco, e occhio, perché a centrocampo è spuntato il nome di João Palhinha.
Secondo A Bola, ci sono i bianconeri sul centrocampista portoghese. E c'è pure il Milan, a sua volta intenzionato a capire come costruire il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.
Palhinha è a tutti gli effetti un giocatore del Bayern, dov'è tornato dopo il prestito stagionale al Tottenham. Ma non dovrebbe rimanere in Baviera. Anche per questo la Juve si è dimostrata interessata, in attesa di capire l'effettiva destinazione dell'ex giocatore del Fulham.
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