Chi è Oumar Solet, nuovo acquisto dell'Udinese: sarà titolare? Ruolo e caratteristiche

Nuovo difensore per l'Udinese, che ha annunciato l'arrivo di Solet: i bianconeri puntellano così la retroguardia con il 24enne svincolato.

Come previsto, l'Udinese ha ingaggiato il difensore francese Oumar Solet. Nel pomeriggio di martedì 1 ottobre, infatti, la squadra friulana ha confermato l'arrivo del classe 2000, che si unirà alla squadra di Runjaic per il resto dell'annata.

Centrale 24enne di 1.92 cm, Solet ha giocato in tutte le rappresentative giovanili francese dimostrando grande abilità in difesa: ottimo gioco aereo vista la sua altezza e notevole prestanza fisica per un giocatore in grado di contribuire anche con qualche goal su corner.

Nel 2018 è stato acquistato dal Lione, deciso a prelevarlo dopo averlo ammirato allo Stade Lavallois. Due stagioni positive hanno poi portato il Salisburgo ad investire su Solet nel 2020, mettendo sul piatto 4,5 milioni di euro.