Chi è Oscar Mingueza, l'obiettivo della Juventus per la fascia destra e non solo: scuola Barcellona, in scadenza con il Celta Vigo

La Juventus lavora per rinforzare la squadra in più posizioni, sia nell'immediato che pensando alla prossima stagione. E tra i profili individuati c'è Oscar Mingueza.
Il classe 1999 spagnolo gioca in Liga nel Celta Vigo, squadra da cui però è destinato a separarsi, se non subito a fine stagione, quando scadrà il contratto. Un'opportunità quindi per diverse squadre, tra cui la Juventus.
Il club bianconero si sarebbe mosso anche in queste ultime ore per Mingueza, visionandolo dal vivo nell'ultima partita giocata contro il Siviglia. Ma chi è il canterano del Barcellona? Un rinforzo che sarebbe non solo per la fascia destra.