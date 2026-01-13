Pubblicità
Wolverhampton Wanderers v Celta Vigo - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Andrea Ajello

Chi è Oscar Mingueza, l'obiettivo della Juventus per la fascia destra e non solo: scuola Barcellona, in scadenza con il Celta Vigo

La Juventus ha messo gli occhi su Oscar Mingueza del Celta Vigo: cresciuto nel Barcellona, può giocare in più ruoli.

La Juventus lavora per rinforzare la squadra in più posizioni, sia nell'immediato che pensando alla prossima stagione. E tra i profili individuati c'è Oscar Mingueza.

Il classe 1999 spagnolo gioca in Liga nel Celta Vigo, squadra da cui però è destinato a separarsi, se non subito a fine stagione, quando scadrà il contratto. Un'opportunità quindi per diverse squadre, tra cui la Juventus.

Il club bianconero si sarebbe mosso anche in queste ultime ore per Mingueza, visionandolo dal vivo nell'ultima partita giocata contro il Siviglia. Ma chi è il canterano del Barcellona? Un rinforzo che sarebbe non solo per la fascia destra. 

  • GLI ANNI AL BARCELLONA

    Mingueza è entrato nella fase centrale della sua carriera e da ormai anni è un titolare fisso del Celta Vigo, squadra in cui è arrivato nel 2022 aprendo un nuovo capitolo della sua vita calcistica.

    Il primo era stato tutto a tinte blaugrane; Mingueza è infatti cresciuto nel Barcellona, fino ad arrivare alla prima squadra del club catalano, riuscendo anche a ritagliarsi uno spazio in rosa. 

    Dopo le quasi 40 presenze nel Barcellona 'B', il classe 1999 è sceso in campo per 66 volte con la prima squadra blaugrana; la sua miglior stagione nel 2020/2021, con 39 gare disputate (2 goal e 2 assist). 

    Poi nell'estate 2022 il passaggio al Celta Vigo dopo non aver rinnovato il contratto e aver lasciato i blaugrana a zero. 

  • LA CRESCITA AL CELTA VIGO

    Una scelta, quella di approdare al Celta Vigo dopo gli anni al Barcellona, che alla fine è risultata vincente per Mingueza, che ha trovato continuità di rendimento, assumendo un'importanza in squadra che nel suo vecchio club non avrebbe potuto avere. 

    Quarta stagione per lui con la maglia del Celta; la consacrazione è arrivata l'anno scorso, quando ha chiuso il campionato andando in doppia cifra tra goal (4) e assist (6), numeri decisamente importanti per un giocatore che "nasce" comunque difensore. 

  • TERZINO DESTRO MA NON SOLO

    Tra i punti di forza di Mingueza c'è senza dubbio la capacità di giocare in più ruoli; la posizione 'naturale' è quella di terzino destro, dove ha giocato con più costanza, soprattutto negli ultimi anni, al Celta Vigo.

    In precedenza invece, a Barcellona, Mingueza è stato spesso impiegato al centro della difesa. Lo spagnolo però può adattarsi anche sulla fascia opposta, pur non essendo dove si esprime meglio.

    Nella passata stagione ha giocato inoltre in posizione più avanzata, da esterno di centrocampo. 

  • ARRIVA SUBITO ALLA JUVENTUS?

    Mingueza ha il contratto in scadenza con il Celta Vigo e a meno di sorprese non rinnoverà con il suo attuale club. Il giocatore spagnolo si sente pronto per una nuova avventura e per fare un salto di qualità.

    Salto che potrebbe essere in Italia, alla Juventus, visto che i bianconeri sono molto interessati a lui. Come riportato da Sky Sport, Mingueza è diventato il primo obiettivo per la fascia destra e il ds bianconero Marco Ottolini era infatti a vedere Siviglia-Celta Vigo per visionarlo da vicino

    La Juventus vorrebbe provare a prenderlo subito in questa sessione di mercato; se così non fosse allora rimanderebbe il discorso a giugno. 

0