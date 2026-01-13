Chi è Oscar Mingueza, l'obiettivo della Juventus per la fascia destra e non solo: scuola Barcellona, in scadenza con il Celta Vigo

Mingueza ha il contratto in scadenza con il Celta Vigo e a meno di sorprese non rinnoverà con il suo attuale club. Il giocatore spagnolo si sente pronto per una nuova avventura e per fare un salto di qualità.

Salto che potrebbe essere in Italia, alla Juventus, visto che i bianconeri sono molto interessati a lui. Come riportato da Sky Sport, Mingueza è diventato il primo obiettivo per la fascia destra e il ds bianconero Marco Ottolini era infatti a vedere Siviglia-Celta Vigo per visionarlo da vicino.

La Juventus vorrebbe provare a prenderlo subito in questa sessione di mercato; se così non fosse allora rimanderebbe il discorso a giugno.