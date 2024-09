Chi è Orri Oskarsson, 'l'Haaland islandese' che ha stregato la Real Sociedad

Orri Oskarsson è la nuova grande speranza del calcio islandese: accostato a Haaland, in estate ha rischiato di giocarci assieme al Manchester City.

L'appeal del Manchester City, soprattutto nell'Europa nordica, è elevatissimo: la causa di tale affezione è piuttosto banale e coincide con la presenza all'Etihad Stadium di Erling Braut Haaland.

Il bomber norvegese è una vera e propria calamita attrattiva per la sempre più prorompente crescita del brand dei 'Citizens' nel Nord Europa, dove fino a poche settimane fa giocava anche Orri Oskarsson, astro nascente della Real Sociedad.

20 anni compiuti lo scorso 29 agosto, Oskarsson rappresenta il nuovo che avanza, oltre che la grande speranza del movimento islandese per il presente e soprattutto per i prossimi anni. E l'accostamento a Haaland, come vedremo, non è un semplice caso.